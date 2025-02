A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (31) um aumento no preço do diesel para as distribuidoras. O aumento será de R$ 0,22 por litro e começa a valer a partir deste sábado (1º). Com isso, o preço do diesel vai passar para R$ 3,72 por litro nas refinarias. O último reajuste feito pela estatal aconteceu em outubro de 2023.