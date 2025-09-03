PF e Ibama realizam operação contra cinco garimpos ilegais no Pará

Cinco garimpos ilegais foram alvos de uma operação conjunta da Polícia Federal e o Ibama no Pará. Equipamentos utilizados pelos criminosos foram destruídos pelos agentes. Nove pás-carregadeiras e 45 motores foram inutilizados. A operação aconteceu no município de Cachoeira do Piriá, no nordeste do estado. Ao todo, foram identificados cinco pontos de extração ilegal de ouro na região. Ninguém foi preso.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!