PF mira quadrilha que movimentou R$ 50 bilhões com uso de criptomoedas

Ao todo, são cumpridos cinco mandados de prisão temporária e dez de busca e apreensão na operação

Boletim JR 24H|Do R7

Uma quadrilha que movimentou mais de R$ 50 bilhões é alvo de uma operação da Polícia Federal em São Paulo. Ao todo, são cumpridos cinco mandados de prisão temporária e dez de busca e apreensão. De acordo com as investigações, o grupo utilizava empresas de fachada e criptomoedas em um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

