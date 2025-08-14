PF prende quatro suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e armas no MS

Quatro pessoas foram presas, em Mato Grosso do Sul, suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas e armas. A operação contra a quadrilha começou em Minas Gerais. A investigação identificou que os fornecedores dos produtos ilegais eram de Campo Grande (MS). Agentes da Polícia Federal e da Receita Federal estiveram em um condomínio de alto padrão. Em uma das casas, encontraram celulares escondidos no telhado. Carros de luxo e comprovantes de transações bancárias do grupo também foram apreendidos.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!