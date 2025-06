PF realiza operação contra quadrilha especializada no comércio ilegal de armas

Uma quadrilha especializada no comércio ilegal de armas foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Segundo o órgão, os criminosos fraudavam os sistemas de controle para ocultar a origem e o destino de armamentos. As investigações começaram há quase um ano, depois da prisão de um homem em Goiânia (GO), que transportava armas para o Rio de Janeiro. Além de Goiás, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.



