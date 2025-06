PF realiza operações contra redes de contrabando de migrantes com rotas para EUA e Europa

A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira (4), duas operações envolvendo esquema de contrabando de migrantes, que passavam pelo Brasil para entrar ilegalmente nos Estados Unidos e Europa. A primeira operação prendeu um turco que morava em Paraisópolis, na capital paulista, e dava apoio logístico para enviar migrantes ilegais para os Estados Unidos. Todos eram turcos que vinham para o Brasil e seguiam para o México. Lá, cruzavam a fronteira para entrar ilegalmente nos EUA. A segunda operação apreendeu documentos e anotações de outra organização criminosa que recrutava migrantes ilegais para se prostituirem na Europa. A partir do material apreendido, a PF segue com as investigações para identificar outros suspeitos de envolvimento no esquema.



