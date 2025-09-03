Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Pix automático registra 29 mil operações em dois meses

Modalidade permite que usuários agendem pagamentos recorrentes

Boletim JR 24H|Do R7

O Pix Automático registrou 29 mil transações nos primeiros dois meses após seu lançamento. Disponível desde 16 de junho, essa modalidade permite que usuários agendem pagamentos recorrentes como mensalidades escolares e taxas de condomínio. O cliente precisa autorizar o débito apenas uma vez para que os valores sejam descontados automaticamente da conta a cada mês.




O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Novo
  • Pix

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.