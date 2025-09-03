Pix automático registra 29 mil operações em dois meses

O Pix Automático registrou 29 mil transações nos primeiros dois meses após seu lançamento. Disponível desde 16 de junho, essa modalidade permite que usuários agendem pagamentos recorrentes como mensalidades escolares e taxas de condomínio. O cliente precisa autorizar o débito apenas uma vez para que os valores sejam descontados automaticamente da conta a cada mês.

