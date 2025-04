Pix parcelado deve ser liberado em setembro

O Banco Central planeja lançar o PIX parcelado em setembro. Essa modalidade permitirá que o pagador contraia crédito no momento da transação, enquanto o recebedor obtém imediatamente o valor total da compra. Essa funcionalidade também se aplicará a transferências via PIX. Edu Ribeiro, correspondente da ** RECORD **.



