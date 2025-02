Pix por aproximação começa a valer nesta sexta (28)

Os pagamentos via Pix podem ser realizados por aproximação a partir desta sexta-feira (28). A funcionalidade permite que usuários aproximem seus celulares das maquininhas dos comerciantes. O Pix também poderá ser cadastrado em carteiras digitais, dispensando o uso do aplicativo bancário para efetuar os pagamentos. Inicialmente, o limite para as transações será de R$ 500,00, que pode ser ajustado pelo cliente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!