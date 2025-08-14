Logo R7.com
PL aprovada: Síndrome de Tourette é reconhecida como deficiência no Brasil

O transtorno neuropsiquiátrico se manifesta por tiques motores e vocais involuntários e repetitivos

Boletim JR 24H|Do R7

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que reconhece a Síndrome de Tourette como deficiência no Brasil. O transtorno neuropsiquiátrico se manifesta por tiques motores e vocais involuntários e repetitivos. A proposta segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.

