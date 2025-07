PM é preso após matar motorista e balear criança durante briga de trânsito na Grande SP

Um policial militar foi preso após matar um homem durante uma discussão de trânsito na Grande São Paulo. Uma criança que estava no carro também foi baleada. O caso aconteceu no fim da tarde de domingo (27), em uma avenida de Mauá. Segundo a polícia, o soldado Kaio Lopes Raimundo, de 32 anos, disparou quatro vezes contra o carro do mecânico Clayton Juliano Silva, de 38. De acordo com a esposa da vítima, Clayton buzinou para o policial, que estava parado em uma moto.



