PM que matou trabalhador por engano vai responder pelo crime em liberdade

O policial militar que matou, por engano, um homem que havia acabado de sair do trabalho foi solto após pagar fiança. Fábio Anderson Pereira de Almeida, de 35 anos, foi afastado do serviço operacional. Ele chegou a ser preso em flagrante, mas pagou R$ 6.500 de fiança e vai responder por homicídio culposo. O caso aconteceu na última sexta-feira (4), na zona sul de São Paulo. Guilherme Dias Santos Ferreira, de 26 anos, foi confundido com um assaltante e morto pelo policial, que estava de folga. Guilherme havia acabado de encerrar sua jornada de trabalho em uma fábrica de camas e corria em direção ao ponto de ônibus quando foi baleado.



