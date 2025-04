Pobreza energética: mais de 12 milhões de lares se expõem ao uso de lenha ou carvão para cozinhar

A pobreza energética, que obriga pessoas a usarem lenha para cozinhar, pode causar doenças como pneumonia e até câncer. O problema atinge a população mais carente do Brasil, com mais de 12 milhões de lares que dependem de lenha ou carvão para preparar os alimentos. Saiba mais na reportagem.



