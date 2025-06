Polícia catarinense ouve testemunhas e deve concluir inquérito sobre queda de balão em 30 dias

O piloto e seis testemunhas do balão que caiu em Santa Catarina no último sábado (21) já foram ouvidos pela polícia. Os investigadores aguardam o laudo da perícia feita no local do acidente para identificar se o balão estava com todos os equipamentos de segurança necessários. Nesta semana, além de sobreviventes e testemunhas, representantes da empresa que faz passeios de balão devem ser ouvidos. Em 30 dias a polícia catarinense espera concluir o inquérito. A cidade de Praia Grande (SC), onde o balão caiu, está em luto oficial até quinta-feira (26).



