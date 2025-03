Polícia Civil faz operação em Belém (PA) contra quadrilha que realiza fraudes bancárias

A Polícia Civil do Pará faz uma operação em Belém (PA) e no interior do estado contra uma quadrilha que realizava fraudes bancárias. 13 pessoas já foram presas. Segundo a polícia, os suspeitos usavam a técnica conhecida como "fishing" para ter acesso às contas bancárias das vítimas. Com os dados na mão, os criminosos faziam empréstimos, saques e transferências bancárias. O prejuízo com o esquema pode chegar a R$ 600 milhões.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!