A Polícia de São Paulo identificou o mandante da execução do delator do PCC, Vinícius Gritzbach. Dezenas de policiais estão na rua em busca de Emílio Carlos Gongorra Castilho, conhecido como ‘Cigarreiro’. Além do mandado de prisão, os agentes cumprem mais de 20 mandados de busca e apreensão relacionados ao caso.