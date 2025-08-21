Polícia descobre fábrica clandestina de armas com produção em larga escala no interior de SP

Uma fábrica clandestina de armas foi descoberta no interior de São Paulo. Segundo a polícia, a fábrica abastecia facções criminosas de São Paulo e do Rio de Janeiro. 40 fuzis em fase de finalização de montagem foram apreendidos. Dois homens foram presos em Americana, no interior paulista. A fábrica funcionava na cidade vizinha, Santa Bárbara d’Oeste. Para tentar esconder o crime, o local funcionava como empresa de fachada para peças de avião. Equipamentos industriais de alta precisão eram utilizados pelos suspeitos.



