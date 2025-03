Polícia encontra fios de cabelo em carro periciado em investigação do assassinato da menina Vitória

Nesta sexta-feira (7), a polícia ouviu sete pessoas, entre testemunhas e investigados, na investigação do assassinato da menina Vitória. O caso segue sem conclusão. Um veículo que poderia ter sido usado no crime passou por perícia e, nele, foram encontrados fios de cabelo longos. Para o delegado que está à frente das investigações, o crime foi motivado por vingança.



