Polícia faz operação contra quadrilha que furtava e falsificava remédio para emagrecer

A polícia do Rio de Janeiro realizou nesta quarta-feira (13) uma operação contra uma quadrilha que furtava e falsificava o medicamento Ozempic, usado para tratar o diabetes e muito utilizado pelos brasileiros para emagrecer. Um dos alvos foi detido, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da cidade. As investigações apontaram que a quadrilha encomendava o medicamento em farmácias e solicitava a entrega. Quando o motoboy chegava, um dos suspeitos fingia efetuar o pagamento, enquanto o comparsa trocava os medicamentos verdadeiros por falsificados. Para finalizar o golpe, o entregador retornava à farmácia e devolvia o remédio falso. Ao todo, 16 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão estão sendo cumpridos contra o grupo.