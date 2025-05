Avião de pequeno porte desaparece após decolar em Santiago, no Chile

Equipes de resgate seguem as buscas por avião de pequeno porte que desapareceu após decolar em Santiago, no Chile. Cerca de seis pessoas estavam a bordo da aeronave, incluindo os dois pilotos. Pouco tempo depois de decolar, o avião perdeu o contato com a torre de controle e desapareceu em uma região montanhosa, nos arredores de Santiago. O voo, que transportava um paciente, saiu da capital chilena com destino a Arica, no norte do país.



