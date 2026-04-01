Polícia Federal investiga venda de sentenças no Maranhão
Na operação desta quarta-feira (1º), os policiais cumpriram um mandado de prisão
A Polícia Federal investiga um esquema de venda de decisões judiciais no Tribunal de Justiça do Maranhão. Na operação desta quarta-feira (1º), os policiais cumpriram um mandado de prisão. Cinco servidores foram afastados e cerca de R$ 50 milhões foram bloqueados. Segundo a PF, o esquema teria a participação de magistrados, assessores e advogados.
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