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JR 24H

Polícia Federal investiga venda de sentenças no Maranhão

Na operação desta quarta-feira (1º), os policiais cumpriram um mandado de prisão

Boletim JR 24H|Do R7

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A Polícia Federal investiga um esquema de venda de decisões judiciais no Tribunal de Justiça do Maranhão. Na operação desta quarta-feira (1º), os policiais cumpriram um mandado de prisão. Cinco servidores foram afastados e cerca de R$ 50 milhões foram bloqueados. Segundo a PF, o esquema teria a participação de magistrados, assessores e advogados.

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