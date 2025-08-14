Polícia identifica um dos suspeitos de atacar com bombas e rojões o CT do Palmeiras

A polícia identificou um dos cinco suspeitos que atacaram com bombas e rojões o centro de treinamento do Palmeiras, no início desta semana. O suspeito era o motorista e foi identificado por meio da placa do carro usado no ataque. O veículo, inclusive, foi apreendido. O carro havia sido alugado para ser usado como transporte de aplicativo. O homem foi indiciado por dano, tumulto e por colocar outras pessoas em perigo. Ele não foi preso por não ter sido detido em flagrante e vai responder em liberdade.



