Cinco suspeitos foram presos pelo roubo de Ozempic em uma farmácia de São Roque, interior de São Paulo. O medicamento é para o controle do diabetes, mas também é usado, sem indicação na bula, para emagrecimento. Os suspeitos, com idades entre 20 e 26 anos, foram presos em flagrante na região de Carapicuíba, na grande São Paulo, com cinco caixas do medicamento, avaliadas em R$11 mil.