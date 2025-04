Polícia prende integrantes de organizada do Palmeiras por morte de torcedor cruzeirense

A Polícia Civil prendeu pelo menos seis integrantes da torcida organizada Mancha Alviverde em uma operação nesta terça-feira (1). Outros quatro são procurados. Eles são suspeitos de participarem de uma emboscada, em outubro de 2024, contra a torcida organizada Máfia Azul, do Cruzeiro. O confronto aconteceu na rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo. No ataque, 15 cruzeirenses ficaram feridos e um morreu. Outros 17 torcedores já haviam sido presos por envolvimento no crime.



