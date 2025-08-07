Polícia prende oito suspeitos de integrar quadrilha de sequestradores no RS

Oito pessoas foram presas suspeitas de fazer parte de uma quadrilha especializada em extorsão e sequestro, no Rio Grande do Sul. As investigações tiveram início em março, depois que os suspeitos fizeram um casal de idosos, donos de supermercados, refém na região metropolitana de Porto Alegre (RS). Eles exigiram resgate de R$ 1 milhão. No entanto, a polícia conseguiu localizar o cativeiro, libertou as vítimas e prendeu os criminosos que estavam no local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!