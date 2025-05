Polícia prende quadrilha que roubava e agredia mulheres em Goiânia (GO)

Cinco pessoas foram presas por suspeita de roubar mulheres na região metropolitana de Goiânia (GO). Também foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão. Os crimes aconteceram no início de abril, quando as vítimas iam para o trabalho. Elas eram cercadas por um grupo armado, agredidas, ameaçadas de morte e tiveram celulares, bolsas e objetos pessoais levados. Durante as investigações, a polícia identificou todos os envolvidos, incluindo o receptador dos objetos roubados, que foram recuperados e devolvidos às vítimas.



