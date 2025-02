Polícia prende quadrilha que vendia drogas e aplicava golpe da maquininha na praia de Ipanema, no RJ

Nesta sexta-feira (28), cinco pessoas foram presas em flagrante e dois menores foram apreendidos na praia de Ipanema, no Rio. O grupo, que traficava drogas e aplicava golpes, vinha sendo monitorado pela polícia. Pelo menos seis tipos diferentes de drogas foram apreendidos. Além do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, os presos podem responder por contrabando de cigarro eletrônico e estelionato.



