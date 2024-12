Polícia tenta desarticular quadrilha envolvida com tráfico de drogas no Tocantins

A polícia tenta impedir o avanço de uma facção criminosa carioca em cidades do Tocantins. A quadrilha agia na região do Bico do Papagaio e já estava envolvida no tráfico de drogas, atos de tortura e crimes contra o patrimônio. Segundo a polícia, a organização criminosa tentava ocupar o espaço deixado por uma facção do Maranhão, que foi desarticulada em 2022.