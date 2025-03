Policiais são atacados durante operação no Complexo da Maré, no Rio

Durante uma operação no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, policiais foram atacados a tiros. Um suspeito foi morto durante o confronto. Criminosos colocaram fogo em barricadas e motoristas que passavam pela Linha Vermelha tiveram que retornar na contramão para escapar dos disparos. A polícia instalou blocos de concreto para dificultar a fuga dos criminosos.



