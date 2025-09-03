Logo R7.com
Policial civil é encontrado morto com sinais de espancamento em comunidade no centro de SP

Caio Bruno Faria foi linchado após atirar em William Moreira Mendes

Boletim JR 24H|Do R7

Um homem foi preso em flagrante por suspeita de envolvimento na morte de um policial civil em São Paulo. O corpo do agente, Caio Bruno Faria, foi encontrado em uma comunidade na região central da capital. Outros seis suspeitos foram encaminhados para a delegacia. Ao menos quatro foram presos. 


Caio teria se envolvido em uma discussão com William Moreira Mendes. Durante o desentendimento, o policial atirou nele. Em retaliação ao disparo, Caio foi linchado e morreu no local. William foi socorrido e levado ao hospital. Após receber atendimento, ele foi preso. O suspeito alegou que a briga começou depois que o policial tentou invadir sua casa.

