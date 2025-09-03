Policial civil é encontrado morto com sinais de espancamento em comunidade no centro de SP
Caio Bruno Faria foi linchado após atirar em William Moreira Mendes
Um homem foi preso em flagrante por suspeita de envolvimento na morte de um policial civil em São Paulo. O corpo do agente, Caio Bruno Faria, foi encontrado em uma comunidade na região central da capital. Outros seis suspeitos foram encaminhados para a delegacia. Ao menos quatro foram presos.
Caio teria se envolvido em uma discussão com William Moreira Mendes. Durante o desentendimento, o policial atirou nele. Em retaliação ao disparo, Caio foi linchado e morreu no local. William foi socorrido e levado ao hospital. Após receber atendimento, ele foi preso. O suspeito alegou que a briga começou depois que o policial tentou invadir sua casa.
