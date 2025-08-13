Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Policial do Bope é baleado e quatro suspeitos morrem em operação no Rio de Janeiro

17 escolas municipais e duas unidades de saúde tiveram o funcionamento impactado

Boletim JR 24H|Do R7

Um policial do Bope foi baleado e quatro suspeitos morreram durante uma operação para combater a maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Outros oito suspeitos foram presos, além de três menores apreendidos. A avenida Ayrton Senna e a Linha Amarela foram fechadas por conta da operação. 17 escolas municipais e duas unidades de saúde tiveram o funcionamento impactado.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • CV (Comando Vermelho)
  • Facção criminosa
  • Morte
  • Rio de Janeiro (Cidade)
  • Rio de Janeiro (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.