Policial do Bope é baleado e quatro suspeitos morrem em operação no Rio de Janeiro

Um policial do Bope foi baleado e quatro suspeitos morreram durante uma operação para combater a maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Outros oito suspeitos foram presos, além de três menores apreendidos. A avenida Ayrton Senna e a Linha Amarela foram fechadas por conta da operação. 17 escolas municipais e duas unidades de saúde tiveram o funcionamento impactado.



