Policial morto em ação contra procurado pela Interpol é enterrado

Foi enterrado na tarde desta quinta-feira (17) policial morto durante confronto com suspeitos em Suzano (SP). Rafael Vilodres é o agente atingido durante a troca de tiros em um condomínio residencial. Segundo a polícia, durante a abordagem, um dos cinco suspeitos deu início à troca de tiros. O reforço, então, foi acionado. Agentes da Rota e o helicóptero Águia deram apoio à operação, que tinha como objetivo a captura de Eric Moreno Hernandez, conhecido como ‘El Monstro’, que é procurado pela Interpol, mas continua foragido. Na ação, outro policial foi baleado no braço, mas não corre o risco de morrer.



