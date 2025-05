Portugal adota novo sistema de segurança para controlar a entrada de estrangeiros no país

Portugal adotou um novo sistema de segurança que tornou mais rígida a entrada de estrangeiros no país. A estratégia provocou longas filas nos aeroportos, especialmente em Lisboa. A medida, que exige checagem detalhada de documentos e antecedentes criminais, faz parte da política do governo para conter a imigração irregular e já está integrada a outros sistemas da União Europeia. Passageiros sem passaporte europeu chegaram a esperar até quatro horas para passar pela imigração, enquanto autoridades portuguesas anunciaram a futura expulsão de cerca de 18 mil imigrantes ilegais.



