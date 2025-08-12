Logo R7.com
Prazo de entrega da documentação do Prouni é prorrogado até 18 de agosto

Os documentos podem ser entregues presencialmente na instituição de ensino ou por meio eletrônico

Boletim JR 24H|Do R7

O Ministério da Educação prorrogou até o dia 18 de agosto o prazo de entrega da documentação que comprova as informações dos pré-selecionados na segunda chamada do processo seletivo do Prouni (Programa Universidade para Todos), referente ao segundo semestre de 2025. Os documentos podem ser entregues presencialmente na instituição de ensino ou por meio eletrônico.

