Prazo para declarar Imposto de Renda termina nesta sexta (30)

Termina às 23h59 desta sexta-feira (30) o prazo para entrega de declaração do Imposto de Renda. A Receita Federal ainda aguarda mais de 46 milhões de declarações. Quem não cumprir o prazo enfrentará uma multa de até 20% do imposto devido e terá o CPF pendente. Devem declarar aqueles com ganhos tributáveis acima de R$ 33.888 no ano passado. O envio pode ser realizado pelo site da Receita ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. O pagamento das restituições também começa hoje.



