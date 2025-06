Prazo para inscrição no Enem é prorrogado até 13 de junho

O Ministério da Educação prorrogou até o dia 13 de junho o prazo de inscrição para o enem 2025. As inscrições devem ser feitas pela página do participante, que pode ser acessada pelo site do Inep. A taxa de inscrição é de R$ 85 e deve ser paga até o dia 18 de junho. As provas seguem marcadas para 9 e 16 de novembro com exceção de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, que terão aplicação em 30 de novembro e 7 de dezembro, por conta da Cop-30