Prazo para inscrição no Enem termina nesta sexta-feira (6)

Terminam nesta sexta-feira as inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Uma novidade é que os alunos que estão concluindo o ensino médio na rede pública já estão com a inscrição pré-preenchida. Eles só precisam confirmar os dados. Neste ano, o Enem também volta a valer como certificado de conclusão do ensino médio para maiores de 18 anos. O pagamento da taxa de inscrição de R$ 85 deve ser feito até o dia 11 de junho.As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. Em algumas cidades do Pará, os candidatos só farão as provas três semanas depois por conta da realização da COP-30, em Belém.