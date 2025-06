Preço da cesta básica cai em 15 capitais brasileiras

O preço da cesta básica caiu em 15 das 17 capitais pesquisadas pelo Dieese. As maiores quedas foram registradas em Recife (PE), Belo Horizonte (MG) e Fortaleza (CE). Apenas Florianópolis (SC) e Belém (PA) apresentaram aumento. São Paulo continua com a cesta mais cara do país, com valor médio de R$ 896, seguida por Florianópolis e Rio de Janeiro. Já os menores preços foram encontrados em Aracaju (SE), onde a cesta custa R$ 579,54, e em Salvador (BA), com valor próximo de R$ 630.



