Preço da cesta básica sobe em 13 capitais em janeiro

Em janeiro, 13 das 17 capitais analisadas pelo Dieese tiveram aumento no preço médio da cesta básica. Natal (RN) registrou um valor de R$ 634,11, o que representa um aumento superior a 10% em relação ao ano anterior. Fortaleza (CE) e João Pessoa (PB) também apresentaram aumentos acima de 10%. São Paulo mantém a posição com a cesta básica mais cara do país, com custo R$ 851,82.