Preço do aluguel residencial aumenta quase o dobro da inflação, no primeiro semestre

O preço do aluguel residencial aumentou 5,66% no primeiro semestre. O valor médio de locação em junho foi de cerca de R$ 49,00 por metro quadrado. Imóveis com um dormitório apresentaram os maiores valores e unidades com três dormitórios os menores. Campo Grande registrou o maior aumento entre as capitais pesquisadas, com quase 13%. Em Brasília houve uma queda de 2% nos preços de locação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!