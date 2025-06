Prefeitura de Belo Horizonte cria dia especial de vacinação contra a gripe

Nesta sexta-feira (20) começa o inverno no hemisfério sul, e portanto aqui no Brasil. É tempo de se proteger do frio e das doenças respiratórias que circulam nesta época do ano. O Mercado Central, em Belo Horizonte, foi escolhido para dia especial de vacinação contra a gripe. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal e a proteção contra os casos mais graves da doença. Podem receber a dose todas as pessoas a partir de seis meses de idade e que ainda não tenham recebido a vacina.



