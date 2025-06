Prefeitura de São Paulo reativa operação Baixas Temperaturas

A prefeitura de São Paulo vai reativar a operação Baixas Temperaturas a partir desta terça-feira (10). As tendas vão oferecer comida e cobertores. Também será ativado o abrigo solidário na estação Pedro II do metrô. A Defesa Civil decretou alerta para baixas temperaturas em toda a cidade.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!