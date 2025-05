Presidente da Argentina endurece regras para turistas e imigrantes

A Argentina anunciou, nesta quarta-feira (14), regras mais rígidas para entrada no país. Somente serão autorizados a entrar turistas sem antecedentes criminais e com seguro de saúde contratado. Universidades argentinas também podem cobrar uma taxa de alunos estrangeiros. Segundo o gabinete do presidente Javier Milei, as medidas servem para reequilibrar as contas públicas. A mudança deve afetar muitos brasileiros: estima-se que mais de 90 mil morem na Argentina.



