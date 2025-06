Presidente do Banco Central elogia atuação da Febraban durante evento em SP

Em evento da Febraban o presidente do Banco Central elogiou a atuação da instituição e disse que o BC é um exemplo para o mundo. Até quinta-feira (12), o evento da Federação dos Bancos aqui em São Paulo vai reunir lideranças do setor financeiro, especialistas em tecnologia e sustentabilidade e representantes do varejo em debates sobre inovações e outros temas importantes relacionados com a chamada economia digital. A abertura da feira teve a participação do presidente do Banco Central Gabriel Galípolo. Ele falou sobre a atuação do BC na regulação do sistema financeiro e sobre investimentos em evolução de soluções tecnológicas como o pix. Para Gabriel Galípolo o Banco Central brasileiro hoje é um modelo para instituições de outros países.



