Presidente Donald Trump toma posse nos Estados Unidos

Donald Trump se tornou o 47º presidente americano, ele volta a Casa Branca quatro anos depois do primeiro mandato. Por causa do frio congelante, as cerimônias foram realizadas locais fechados. O juramento do vice J.D. Vance e do presidente Donald Trump ocorreu na rotunda do Capitólio que é o congresso americano. Trump prometeu defender a constituição dos Estados Unidos e foi oficialmente empossado.