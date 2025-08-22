Presidente Lula participa de cúpula amazônica na Colômbia

O presidente Lula está na Colômbia para a quinta cúpula da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Ele desembarcou em Bogotá e tem como objetivo obter apoio de países amazônicos ao Fundo de Financiamento para Florestas Tropicais, que será anunciado pelo governo durante a COP30 em novembro em Belém.



