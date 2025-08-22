Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Presidente Lula participa de cúpula amazônica na Colômbia

Lula busca apoio para Fundo de Financiamento para Florestas Tropicais em Bogotá

Boletim JR 24H|Do R7

O presidente Lula está na Colômbia para a quinta cúpula da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Ele desembarcou em Bogotá e tem como objetivo obter apoio de países amazônicos ao Fundo de Financiamento para Florestas Tropicais, que será anunciado pelo governo durante a COP30 em novembro em Belém.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Amazônia
  • Belém
  • Colômbia
  • COP30
  • Financiamento
  • Lula (Luiz Inácio Lula da Silva)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.