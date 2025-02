Presidente Lula quer aumentar produção nacional para conter alta no preço dos alimentos

O presidente Lula conversou nesta quinta-feira (30) com jornalistas. Um dos temas abordados foi a alta no preço dos alimentos. O presidente falou que não tomará nenhuma medida extrema para barateá-los, já que essas iniciativas poderiam provocar o surgimento de mercados paralelos. Ele também destacou que precisa conversar com produtores e empresários para entender o que aconteceu no mercado brasileiro para o aumento no preço da comida. Outra alternativa é aumentar a produção nacional e fornecer mais condições para pequenos e médios produtores.