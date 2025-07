Procuradoria-Geral da República pede condenação de Jair Bolsonaro e outros réus

A Procuradoria-Geral da República solicitou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus no processo relacionado à tentativa de golpe. O ex-presidente é apontado como o principal articulador e enfrenta cinco acusações. A pena máxima prevista é de 40 anos. O delator Mauro Cid pode ter sua pena reduzida em um terço. As defesas dos réus terão prazos para apresentar questionamentos antes do julgamento esperado para setembro no STF.



