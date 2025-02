Produção de tilápias cresce e Brasil se torna o quarto maior produtor do mundo

O Brasil produziu mais de 960 mil toneladas de peixe em 2024. De acordo com o relatório Anuário Peixe BR 2025, que será divulgado nesta quarta (26), o país já é o quarto maior produtor de tilápia no mundo, espécie que representa 70% da piscicultura brasileira. Mudanças climáticas, licenças ambientais e o aumento do consumo de peixe no Brasil são os desafios para o país assumir a liderança mundial.



