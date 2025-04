Produção industrial no Brasil estagna e chega ao quinto mês consecutivo sem crescimento

A produção industrial brasileira teve o 5º mês seguido sem crescimento. O setor teve queda de 0,1% em fevereiro, na comparação com janeiro. Em relação a fevereiro do ano passado, houve crescimento de 1,5%. E em 12 meses, a alta acumulada é de 2,6%. Em "fevereiro", as maiores quedas foram registradas nos setores farmacêutico e de máquinas e equipamentos. O levantamento é do IBGE.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!